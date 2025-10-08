У НАЗК оприлюднили дані про найпопулярніші сфери лобіювання в Україні

Національне агентство з питань запобігання корупції назвало найпопулярніші напрями лобіювання, зареєстровані в «Реєстрі прозорості» — публічній платформі, створеній для реалізації Закону України «Про лобіювання», який набув чинності у вересні 2025 року.
Слід зазначити, що хоча Реєстр і називається «Реєстром прозорості», але він не є відкритим. Тобто, побачити назви суб’єктів лобіювання на сайті НАЗК неможливо, бо Агентство їх не публікує.
За даними НАЗК, станом на кінець вересня у Реєстрі зареєстровано 73 суб’єкти лобіювання, серед яких 39 юридичних осіб (від імені яких можуть діяти 113 осіб) і 34 фізичні особи. Ще одна особа припинила статус лобіста. Таким чином, 147 лобістів можуть впливати на процес ухвалення рішень у державі.
Серед юридичних осіб у Реєстрі найчастіше фігурують:
Найпопулярнішими сферами лобіювання стали:
Найменше зацікавлення у сфері молоді та спорту — там лише 26 суб’єктів лобіювання.
Раніше у НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами.
