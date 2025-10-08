У НАЗК оприлюднили дані про найпопулярніші сфери лобіювання в Україні

Слід зазначити, що хоча Реєстр і називається «Реєстром прозорості», але перелік лобістів НАЗК не публікує.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції назвало найпопулярніші напрями лобіювання, зареєстровані в «Реєстрі прозорості» — публічній платформі, створеній для реалізації Закону України «Про лобіювання», який набув чинності у вересні 2025 року.

Слід зазначити, що хоча Реєстр і називається «Реєстром прозорості», але він не є відкритим. Тобто, побачити назви суб’єктів лобіювання на сайті НАЗК неможливо, бо Агентство їх не публікує.

За даними НАЗК, станом на кінець вересня у Реєстрі зареєстровано 73 суб’єкти лобіювання, серед яких 39 юридичних осіб (від імені яких можуть діяти 113 осіб) і 34 фізичні особи. Ще одна особа припинила статус лобіста. Таким чином, 147 лобістів можуть впливати на процес ухвалення рішень у державі.

Серед юридичних осіб у Реєстрі найчастіше фігурують:

товариства з обмеженою відповідальністю — 16;

асоціації — 8;

акціонерні товариства — 5;

адвокатські об’єднання — 3;

спілки об’єднань громадян — 3;

громадські спілки — 2;

інші організаційно-правові форми — 2.

Найпопулярнішими сферами лобіювання стали:

економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова, фінансова, банківська, податкова та митна політика — 54 суб’єкти;

правоохоронна діяльність — 53;

інновації та цифрові трансформації — 49;

транспорт, зв’язок та інфраструктура — 47;

екологічна, аграрна та земельна політика — 45.

Найменше зацікавлення у сфері молоді та спорту — там лише 26 суб’єктів лобіювання.

Раніше у НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.