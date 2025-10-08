Практика судів
У НАЗК оприлюднили дані про найпопулярніші сфери лобіювання в Україні

20:29, 8 жовтня 2025
Слід зазначити, що хоча Реєстр і називається «Реєстром прозорості», але перелік лобістів НАЗК не публікує.
Національне агентство з питань запобігання корупції назвало найпопулярніші напрями лобіювання, зареєстровані в «Реєстрі прозорості» — публічній платформі, створеній для реалізації Закону України «Про лобіювання», який набув чинності у вересні 2025 року.

Слід зазначити, що хоча Реєстр і називається «Реєстром прозорості», але він не є відкритим. Тобто, побачити назви суб’єктів лобіювання на сайті НАЗК неможливо, бо Агентство їх не публікує.

За даними НАЗК, станом на кінець вересня у Реєстрі зареєстровано 73 суб’єкти лобіювання, серед яких 39 юридичних осіб (від імені яких можуть діяти 113 осіб) і 34 фізичні особи. Ще одна особа припинила статус лобіста. Таким чином, 147 лобістів можуть впливати на процес ухвалення рішень у державі.

Серед юридичних осіб у Реєстрі найчастіше фігурують:

  • товариства з обмеженою відповідальністю — 16;
  • асоціації — 8;
  • акціонерні товариства — 5;
  • адвокатські об’єднання — 3;
  • спілки об’єднань громадян — 3;
  • громадські спілки — 2;
  • інші організаційно-правові форми — 2.

Найпопулярнішими сферами лобіювання стали:

  • економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова, фінансова, банківська, податкова та митна політика — 54 суб’єкти;
  • правоохоронна діяльність — 53;
  • інновації та цифрові трансформації — 49;
  • транспорт, зв’язок та інфраструктура — 47;
  • екологічна, аграрна та земельна політика — 45.

Найменше зацікавлення у сфері молоді та спорту — там лише 26 суб’єктів лобіювання.

Раніше у НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами.

