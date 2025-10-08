В НАПК обнародовали данные о самых популярных сферах лоббирования в Украине

Следует отметить, что хотя Реестр и называется «Реестром прозрачности», но перечень лоббистов НАПК не публикует.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции назвало самые популярные направления лоббирования, зарегистрированные в «Реестре прозрачности» — публичной платформе, созданной для реализации Закона Украины «О лоббировании», который вступил в силу в сентябре 2025 года.

Следует отметить, что хотя Реестр и называется «Реестром прозрачности», но он не является открытым. То есть, увидеть названия субъектов лоббирования на сайте НАПК невозможно, потому что Агентство их не публикует.

По данным НАПК, по состоянию на конец сентября в Реестре зарегистрировано 73 субъекта лоббирования, среди которых 39 юридических лиц (от имени которых могут действовать 113 человек) и 34 физических лица. Еще одно лицо прекратило статус лоббиста. Таким образом, 147 лоббистов могут влиять на процесс принятия решений в государстве.

Среди юридических лиц в Реестре чаще всего фигурируют:

общества с ограниченной ответственностью — 16;

ассоциации — 8;

акционерные общества — 5;

адвокатские объединения — 3;

союзы объединений граждан — 3;

общественные союзы — 2;

другие организационно-правовые формы — 2.

Самыми популярными сферами лоббирования стали:

экономическое развитие, регуляторная политика и собственность; правовая, финансовая, банковская, налоговая и таможенная политика — 54 субъекта;

правоохранительная деятельность — 53;

инновации и цифровые трансформации — 49;

транспорт, связь и инфраструктура — 47;

экологическая, аграрная и земельная политика — 45.

Наименьший интерес наблюдается в сфере молодежи и спорта — там всего 26 субъектов лоббирования.

