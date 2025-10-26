Практика судов
Петиция о возвращении льгот донорам крови не собрала необходимые голоса и не дошла до Кабмина

16:57, 26 октября 2025
Петиция, призывавшая восстановить социальные гарантии для доноров крови, собрала всего 1,2 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч.
Петиция, размещенная на сайте Кабмина с призывом вернуть социальные гарантии для доноров крови и ее компонентов, не получила достаточной поддержки граждан.

Обращение было опубликовано 24 июля, а по состоянию на 26 октября оно собрало лишь 1,2 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч.

«Мы, доноры и неравнодушные граждане, обращаемся к вам. В нынешних условиях полномасштабной агрессии значение донорской крови не просто велико — оно критично», — говорится в тексте петиции.

Авторы обращения выразили обеспокоенность положениями закона «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови», принятого в декабре 2021 года. Они напомнили, что с 2026 года закон предусматривает полную отмену социальных гарантий для доноров, среди которых:

  • отмена дня отдыха после донации,
  • ликвидация льгот для лиц со статусом Почетного донора Украины.

«Эти нововведения могут привести к сокращению количества активных доноров, что создаст риск нехватки компонентов крови в критические моменты. В таких условиях недооценка роли доноров недопустима», — подчеркнул автор петиции.

В документе также содержался призыв восстановить социальные гарантии для доноров, в частности — оплачиваемый выходной день после донации с сохранением среднего заработка, который можно использовать не только в день сдачи крови, но и в любой другой удобный день.

Кроме того, авторы предложили расширить льготы для почетных доноров, среди которых:

  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • приоритетное обслуживание в медицинских учреждениях;
  • дополнительные социальные стимулы.

Несмотря на аргументы и поддержку донорского сообщества, петиция не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения правительством.

