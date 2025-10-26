Петиція про повернення пільг донорам крові не зібрала необхідних голосів і не дійшла до Кабміну

Петиція, що закликала відновити соціальні гарантії для донорів крові, зібрала лише 1,2 тисячі голосів із необхідних 25 тисяч.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Петиція, розміщена на сайті Кабміну із закликом повернути соціальні гарантії для донорів крові та її компонентів, не отримала достатньої підтримки громадян.

Звернення було опубліковано 24 липня, а станом на 26 жовтня воно зібрало лише 1,2 тисячі голосів із необхідних 25 тисяч.

«Ми, донори та небайдужі громадяни, звертаємося до вас. У нинішніх умовах повномасштабної агресії значення донорської крові не просто велике — воно критичне», — йдеться у тексті петиції.

Автори звернення висловили занепокоєння положеннями закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», ухваленого у грудні 2021 року. Вони нагадали, що з 2026 року закон передбачає повне скасування соціальних гарантій для донорів, серед яких:

відміна дня відпочинку після донації,

ліквідація пільг для осіб зі статусом Почесного донора України.

«Ці нововведення можуть призвести до зменшення кількості активних донорів, що створить ризик нестачі компонентів крові в критичні моменти. У таких умовах недооцінка значення донорів є неприпустимою», — наголосив автор петиції.

У документі також містився заклик відновити соціальні гарантії для донорів, зокрема — оплачуваний вихідний день після донації зі збереженням середнього заробітку, який можна використати не лише в день здачі крові, а й у будь-який інший зручний день.

Крім того, автори запропонували розширити пільги для почесних донорів, серед яких:

безкоштовний проїзд у громадському транспорті;

пріоритетне обслуговування у медичних закладах;

додаткові соціальні стимули.

Попри аргументи та підтримку донорської спільноти, петиція не набрала необхідної кількості голосів для розгляду урядом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.