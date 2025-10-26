Практика судів
Петиція про повернення пільг донорам крові не зібрала необхідних голосів і не дійшла до Кабміну

16:57, 26 жовтня 2025
Петиція, що закликала відновити соціальні гарантії для донорів крові, зібрала лише 1,2 тисячі голосів із необхідних 25 тисяч.
Петиція, розміщена на сайті Кабміну із закликом повернути соціальні гарантії для донорів крові та її компонентів, не отримала достатньої підтримки громадян.

Звернення було опубліковано 24 липня, а станом на 26 жовтня воно зібрало лише 1,2 тисячі голосів із необхідних 25 тисяч.

«Ми, донори та небайдужі громадяни, звертаємося до вас. У нинішніх умовах повномасштабної агресії значення донорської крові не просто велике — воно критичне», — йдеться у тексті петиції.

Автори звернення висловили занепокоєння положеннями закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», ухваленого у грудні 2021 року. Вони нагадали, що з 2026 року закон передбачає повне скасування соціальних гарантій для донорів, серед яких:

  • відміна дня відпочинку після донації,
  • ліквідація пільг для осіб зі статусом Почесного донора України.

«Ці нововведення можуть призвести до зменшення кількості активних донорів, що створить ризик нестачі компонентів крові в критичні моменти. У таких умовах недооцінка значення донорів є неприпустимою», — наголосив автор петиції.

У документі також містився заклик відновити соціальні гарантії для донорів, зокрема — оплачуваний вихідний день після донації зі збереженням середнього заробітку, який можна використати не лише в день здачі крові, а й у будь-який інший зручний день.

Крім того, автори запропонували розширити пільги для почесних донорів, серед яких:

  • безкоштовний проїзд у громадському транспорті;
  • пріоритетне обслуговування у медичних закладах;
  • додаткові соціальні стимули.

Попри аргументи та підтримку донорської спільноти, петиція не набрала необхідної кількості голосів для розгляду урядом.

