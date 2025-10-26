Телефон во время экзамена на водительское удостоверение — аннулирование результатов

Если ответить на звонок во время экзамена по ПДД, результат будет аннулирован.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, любое использование гаджетов во время тестирования является нарушением правил сдачи экзамена. Если кандидат в водители во время прохождения теста будет пользоваться телефоном, наушниками или смарт-часами, его попытка будет признана недействительной.

Запрещено:

пользоваться мобильным телефоном, наушниками или умными часами;

совершать или принимать звонки;

открывать мессенджеры, заметки или другие приложения;

общаться с другими участниками экзамена.

В МВД подчеркивают, что весь процесс тестирования фиксируется на видео, поэтому любые нарушения правил не останутся незамеченными.

