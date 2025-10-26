Телефон під час іспиту на водійське посвідчення – анулювання результатів

Якщо відповісти на дзвінок під час іспиту з ПДР, результат буде анульовано.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, будь-яке використання гаджетів під час тестування — це порушення правил складання іспиту. Якщо кандидат у водії під час проходження тесту користуватиметься телефоном, навушниками чи смартгодинником, його спробу визнають недійсною.

Заборонено:

користуватися мобільним телефоном, навушниками або розумним годинником;

здійснювати або приймати дзвінки;

відкривати месенджери, нотатки чи інші додатки;

спілкуватися з іншими учасниками іспиту.

У МВС наголошують, що весь процес тестування фіксується на відео, тому будь-які порушення правил не залишаться непоміченими.

