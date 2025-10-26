Практика судов
  1. В Украине

Могут ли библиотеки работать без кассового аппарата: разъяснение ГНС

21:09, 26 октября 2025
Библиотеки могут проводить расчеты без РРО только до достижения годового лимита в 500 тысяч гривен.
Могут ли библиотеки работать без кассового аппарата: разъяснение ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, в каких случаях библиотеки могут проводить расчетные операции без использования кассового аппарата.

Когда разрешено работать без РРО

Согласно статье 10 Закона №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», правительство может определять виды деятельности, для которых разрешается проводить расчеты без кассовых аппаратов.

Постановлением Кабинета Министров от 23 августа 2000 года №1336 утвержден перечень видов деятельности, которые могут использовать расчетные книжки (РК) и книги учета расчетных операций (КОРО).

В этот перечень входят и библиотеки, которым разрешено проводить расчетные операции без РРО или ПРРО — при условии ведения соответствующей документации.

Ограничение по сумме операций

Безкассовый порядок действует не для всех. В соответствии с тем же постановлением, если годовой объем расчетных операций библиотеки превышает 500 тысяч гривен, применение РРО или ПРРО становится обязательным.

Согласно постановлению Кабмина №121 от 7 февраля 2001 года, после превышения этого лимита учреждение обязано в течение месяца зарегистрировать кассовый аппарат и начать проводить все расчеты через него.

Итог

Таким образом, библиотеки могут работать без кассового аппарата, если их годовой объем расчетов не превышает 500 тысяч гривен. В случае превышения этой суммы — регистратор расчетных операций или программный РРО становится обязательным в соответствии с действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая РРО ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду