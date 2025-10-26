Могут ли библиотеки работать без кассового аппарата: разъяснение ГНС

Библиотеки могут проводить расчеты без РРО только до достижения годового лимита в 500 тысяч гривен.

Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, в каких случаях библиотеки могут проводить расчетные операции без использования кассового аппарата.

Когда разрешено работать без РРО

Согласно статье 10 Закона №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», правительство может определять виды деятельности, для которых разрешается проводить расчеты без кассовых аппаратов.

Постановлением Кабинета Министров от 23 августа 2000 года №1336 утвержден перечень видов деятельности, которые могут использовать расчетные книжки (РК) и книги учета расчетных операций (КОРО).

В этот перечень входят и библиотеки, которым разрешено проводить расчетные операции без РРО или ПРРО — при условии ведения соответствующей документации.

Ограничение по сумме операций

Безкассовый порядок действует не для всех. В соответствии с тем же постановлением, если годовой объем расчетных операций библиотеки превышает 500 тысяч гривен, применение РРО или ПРРО становится обязательным.

Согласно постановлению Кабмина №121 от 7 февраля 2001 года, после превышения этого лимита учреждение обязано в течение месяца зарегистрировать кассовый аппарат и начать проводить все расчеты через него.

Итог

Таким образом, библиотеки могут работать без кассового аппарата, если их годовой объем расчетов не превышает 500 тысяч гривен. В случае превышения этой суммы — регистратор расчетных операций или программный РРО становится обязательным в соответствии с действующим законодательством.

