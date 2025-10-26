Практика судів
  1. В Україні

Чи можуть бібліотеки працювати без касового апарата: роз’яснення ДПС

21:09, 26 жовтня 2025
Бібліотеки можуть проводити розрахунки без РРО лише до досягнення річного ліміту в 500 тисяч гривень.
Головне управління ДПС у Київській області пояснило, у яких випадках бібліотеки можуть проводити розрахункові операції без використання касового апарата.

Коли дозволено працювати без РРО

Згідно зі статтею 10 Закону №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», уряд може визначати види діяльності, для яких дозволяється проводити розрахунки без касових апаратів.

Постановою Кабміну від 23 серпня 2000 року №1336 затверджено перелік видів діяльності, які можуть використовувати розрахункові книжки (РК) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО).

До цього переліку входять і бібліотеки, яким дозволено проводити розрахункові операції без РРО чи ПРРО — за умови ведення відповідної документації.

Обмеження за сумою операцій

Безкасовий порядок діє не для всіх. Відповідно до тієї ж постанови, якщо річний обсяг розрахункових операцій бібліотеки перевищує 500 тисяч гривень, застосування РРО або ПРРО стає обов’язковим.

Згідно з постановою Кабміну №121 від 7 лютого 2001 року, після перевищення цього ліміту установа має впродовж місяця зареєструвати касовий апарат і почати проводити всі розрахунки через нього.

Підсумок

Отже, бібліотеки можуть працювати без касового апарата, якщо їхній річний обсяг розрахунків не перевищує 500 тисяч гривень. У разі перевищення цієї суми — реєстратор розрахункових операцій або програмний РРО стає обов’язковим відповідно до чинного законодавства.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
