Может ли отец получить отпуск при рождении ребенка, если он не состоит в официальном браке с его матерью

Отец, который не состоит в браке с матерью ребенка, может получить оплачиваемый отпуск, если они совместно проживают и ведут общее хозяйство.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объяснило, что отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с ее матерью, также имеет право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.

При каких условиях предоставляется отпуск

Согласно статье 77-3 Кодекса законов о труде Украины, такой единовременный оплачиваемый отпуск может длиться до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней). Его нужно использовать не позднее чем через три месяца со дня рождения ребенка.

Право на отпуск имеет и отец, который не состоит в браке, но совместно проживает с матерью ребенка, имеет с ней общее хозяйство, взаимные права и обязанности.

Необходимые документы

Чтобы воспользоваться отпуском, необходимо предоставить:

заявление матери ребенка, подтверждающее совместное проживание и ведение хозяйства;

свидетельство о рождении ребенка, в котором указана информация об отце.

Таким образом, официальный брак не является обязательным условием для получения отцовского отпуска — главное, чтобы подтверждалось фактическое совместное проживание и участие отца в уходе за ребенком.

