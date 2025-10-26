Чи може батько отримати відпустку при народженні дитини, якщо офіційно не одружений із її матір’ю

Батько, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, може отримати оплачувану відпустку, якщо вони спільно проживають і ведуть спільний побут.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснило, що батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з її матір’ю, також має право на оплачувану відпустку при народженні дитини.

За яких умов надається відпустка

Відповідно до статті 77-3 Кодексу законів про працю України, така одноразова оплачувана відпустка може тривати до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Її потрібно використати не пізніше ніж через три місяці з дня народження дитини.

Право на відпустку має і батько, який не перебуває у шлюбі, але спільно проживає з матір’ю дитини, має з нею спільний побут, взаємні права та обов’язки.

Необхідні документи

Щоб скористатися відпусткою, необхідно надати:

заяву матері дитини, яка підтверджує спільне проживання та ведення побуту;

свідоцтво про народження дитини, у якому зазначено інформацію про її батька.

Таким чином, офіційний шлюб не є обов’язковою умовою для отримання батьківської відпустки — головне, щоб підтверджувалося фактичне спільне проживання та участь батька у догляді за дитиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.