Чи може батько отримати відпустку при народженні дитини, якщо офіційно не одружений із її матір’ю

21:45, 26 жовтня 2025
Батько, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, може отримати оплачувану відпустку, якщо вони спільно проживають і ведуть спільний побут.
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснило, що батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з її матір’ю, також має право на оплачувану відпустку при народженні дитини.

За яких умов надається відпустка

Відповідно до статті 77-3 Кодексу законів про працю України, така одноразова оплачувана відпустка може тривати до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Її потрібно використати не пізніше ніж через три місяці з дня народження дитини.

Право на відпустку має і батько, який не перебуває у шлюбі, але спільно проживає з матір’ю дитини, має з нею спільний побут, взаємні права та обов’язки.

Необхідні документи

Щоб скористатися відпусткою, необхідно надати:

  • заяву матері дитини, яка підтверджує спільне проживання та ведення побуту;
  • свідоцтво про народження дитини, у якому зазначено інформацію про її батька.

Таким чином, офіційний шлюб не є обов’язковою умовою для отримання батьківської відпустки — головне, щоб підтверджувалося фактичне спільне проживання та участь батька у догляді за дитиною.

