Компенсация бизнесу за разрушенное имущество: кто и как может получить

Кабинет Министров вводит механизм компенсации военных рисков для бизнеса.

Как заявила премьер‑министр Юлия Свириденко, предприятия, работающие в зонах повышенного риска, смогут получить до 10 млн грн компенсации за уничтоженное или повреждённое в результате боевых действий имущество.В Минэкономики уточнили, что правительство утвердило постановление, которое определяет порядок предоставления частичной компенсации имущества субъектов хозяйствования,

уничтоженного или повреждённого вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Это решение создаёт правовую основу для запуска нового государственного механизма поддержки бизнеса, который сочетает два компонента:

· прямую компенсацию убытков для предприятий в прифронтовых регионах,

· компенсацию части страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины.

«Сегодня бизнесу тяжело застраховать имущество от военных рисков — это дорого, а на прифронтовых территориях вообще невозможно. Решение правительства должно изменить ситуацию: там, где страхование недоступно, государство компенсирует предприятиям часть убытков напрямую через Экспортно‑кредитное агентство. А там, где страховые компании работают, предприниматели получат возмещение части страхового платежа, чтобы услуга стала доступнее», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Принятое решение открывает возможность для практического запуска нового инструмента поддержки. Он является ещё одной составляющей политики развития украинских производителей «Сделано в Украине».

Основные положения Порядка:

1. Прямая компенсация убытков для прифронтовых регионов

Механизм будет действовать для предпринимателей, работающих на территориях повышенного риска — в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Бизнес сможет получить частичную компенсацию стоимости повреждённого или уничтоженного имущества — зданий, складов, оборудования и т.д.

Максимальная сумма компенсации составит до 10 миллионов гривен, но не больше фактического ущерба. Если предприятие уже получало компенсацию или помощь из государственного или местного бюджета, сумма компенсации уменьшается на размер полученных средств.

Заявки будет рассматривать ПАО «Экспортно‑кредитное агентство» (ЭКА), которое будет администрировать все выплаты за счёт государственного бюджета. При подаче заявки предприниматель платит одноразовый взнос в размере 0,5 % от заявленной суммы вероятного ущерба на счёт ПАО «Экспортно‑кредитное агентство» (ЭКА). После получения компенсации право требования к Российской Федерации на соответствующую сумму ущерба переходит к государству.

2. Компенсация части страхового платежа для бизнеса по всей Украине

На территориях, где страховые компании готовы предоставлять услугу страхования бизнеса от военных рисков, предприятие самостоятельно выбирает такую компанию, заключает с ней договор и оплачивает страховую премию (стоимость полиса).

После завершения срока действия договора бизнес сможет обратиться в ЭКА и получить компенсацию части уплаченного платежа — до 1 миллиона гривен. За каждую заявку уплачивается взнос 5 000 грн на счёт ЭКА.

Это позволит предпринимателям реально пользоваться услугами страхования военных рисков, а страховым компаниям — развивать этот сегмент рынка.

Кто может воспользоваться механизмом

Физические лица‑предприниматели и юридические лица частного сектора.

Не могут участвовать в программе: государственные и коммунальные предприятия, нерезиденты Украины, компании под санкциями или связанные с РФ или Беларусью, предприятия с налоговыми долгами или находящиеся в состоянии банкротства.

Компенсация предоставляется по объектам, повреждённым или разрушенным после вступления в силу постановления, а также по договорам страхования, заключённым после этой даты.

