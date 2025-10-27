Италия одобрила экстрадицию в Германию украинца Сергея Кузнецова по делу о взрывах на Nord Stream

Суд одобрил передачу в Германию Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах Nord Stream в 2022 году.

Итальянский суд разрешил экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводах Nord Stream в 2022 году. Об этом сообщает DW со ссылкой на адвоката.

Решение открывает путь для допроса украинца немецкими прокурорами по делу о подрыве, который разрушил ключевой канал поставок российского газа в Европу.

Сергея Кузнецова арестовали в августе недалеко от итальянского курортного города Римини, где он отдыхал с семьей.

Защита подозреваемого заявила, что будет обжаловать решение об экстрадиции.

Еще в сентябре суд в Болонье уже давал разрешение на экстрадицию, но Кассационный суд приостановил ее из-за процессуальных ошибок.

Взрывы на газопроводах Nord Stream 1 и Nord Stream 2, произошедшие в сентябре 2022 года в Балтийском море, повредили три трубопровода.

Ранее суд в Польше отказал Германии в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого немецкие власти подозревают в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток».

