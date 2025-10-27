Італія схвалила екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова у справі вибухів на Nord Stream

Суд схвалив передачу до Німеччини Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах Nord Stream у 2022 році.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італійський суд дозволив екстрадицію до Німеччини українця, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах Nord Stream у 2022 році. Про це повідомляє DW з посиланням на адвоката.

Рішення відкриває шлях для допиту українця німецькими прокурорами у справі про підрив, який зруйнував ключовий канал постачання російського газу до Європи.

Сергія Кузнєцова заарештували в серпні поблизу італійського курортного міста Ріміні, де він відпочивав із родиною.

Захист підозрюваного заявив, що оскаржуватиме рішення про екстрадицію.

Ще у вересні суд у Болоньї вже давав дозвіл на екстрадицію, але Касаційний суд призупинив її через процесуальні помилки.

Вибухи на газопроводах Nord Stream 1 і Nord Stream 2, що сталися у вересні 2022 року в Балтійському морі, пошкодили три трубопроводи.

Раніше суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює у причетності до вибухів на газопроводі «Північний потік».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.