Укрпочта 30 октября выпустит новую марку «Мова»

Тираж составит 180 тысяч экземпляров, автор дизайна – Николай Кочубей.

Фото: Укрпочта

АО «Укрпочта» 30 октября введет в обращение новую художественную почтовую марку «Мова» тиражом 180 тысяч экземпляров, посвященную Дню украинской письменности и языка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Марка №2204 «Мова» будет иметь номинал «М», что соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой от 50 до 250 граммов включительно, а также почтовой открытки. Ее размер составляет 30х40,5 мм, марковый лист – 94х98 мм с четырьмя марками (2х2).

Тираж составляет 180 000 марок, 15 000 конвертов первого дня (КПД), 15 000 почтовых карточек и 500 папок. Художником марки, КПД, карточек и специального погашения является Николай Кочубей.

