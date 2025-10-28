Укрпошта 30 жовтня випустить нову марку «Мова»

Наклад складе 180 тисяч примірників, автор дизайну – Миколай Кочубей.

Фото: Укрпошта

АТ «Укрпошта» 30 жовтня введе в обіг нову художню поштову марку «Мова» накладом 180 тисяч примірників, присвячену Дню української писемності та мови. Про це повідомила пресслужба компанії.

Марка №2204 «Мова» матиме номінал «М», що відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів включно, а також поштової картки. Її розмір становить 30х40,5 мм, марковий аркуш – 94х98 мм із чотирма марками (2х2).

Тираж становить 180 000 марок, 15 000 конвертів першого дня (КПД), 15 000 поштових карток і 500 папок. Художником марки, КПД, карток і спеціального погашення є Миколай Кочубей.

