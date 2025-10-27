Татьяну Монтян внесли в список экстремистов в России

Против предательницы, которая оправдывает агрессию РФ против Украины, возбуждено уголовное производство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Татьяну Монтян, которая публично оправдывает агрессию России против Украины, добавили в список экстремистов российского Финмониторинга. Об этом сообщают российские СМИ.

Против Монтян в России возбуждено уголовное дело.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката Татьяну Монтян права на занятие адвокатской деятельностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.