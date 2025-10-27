Тетяну Монтян внесли до списку екстремістів у Росії

Проти зрадниці, яка виправдовує агресію РФ проти України, порушено кримінальне провадження.

Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує агресію Росії проти України, додали до списку екстремістів російського Фінмоніторингу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Проти Монтян у Росії порушено кримінальне провадження.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку Тетяну Монтян права на заняття адвокатською діяльністю.

