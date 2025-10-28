Минюст напомнил о правах граждан на обжалование решений, действий или бездействия административного органа

Административный орган обязан оперативно рассматривать жалобы на отдельные процедурные решения или действия, которые препятствуют началу производства или существенно влияют на рассмотрение дела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило о праве лица на обжалование решений, действий или бездействия административного органа.

Статья 18 Закона Украины «Об административной процедуре» (ЗАП) гарантирует каждому лицу право обжаловать решения, действия или бездействие административных органов. При этом такое обжалование может происходить как в административном порядке в соответствии с этим Законом, так и в судебном.

Административные органы обязаны информировать граждан о способе, порядке и сроках обжалования административного акта, который негативно влияет на их права, свободы или законные интересы. Такое уведомление должно включать всю необходимую информацию для подачи жалобы. В частности, в административном акте, который негативно влияет на право, свободу или законный интерес лица либо возлагает на него определенную обязанность, должны быть указаны сроки и порядок его обжалования, включая наименование и местонахождение административного органа, являющегося субъектом рассмотрения жалобы, а также вид суда, в который лицо может подать иск.

В Минюсте отмечают, что процедура обжалования касается не только окончательных решений, но и процедурных решений, а также действий или бездействия органов. При этом жалобы только на отдельные процедурные решения и действия рассматриваются до принятия административного акта. Это обеспечивает возможность защиты прав на всех этапах административной процедуры.

ЗАП также предусматривает, что срок для подачи жалобы не может считаться пропущенным, если административный орган не указал в административном акте срок и порядок его обжалования. Это значительно повышает ответственность административных органов за надлежащее исполнение их обязанностей и гарантирует лицам право на справедливое рассмотрение.

«Административный орган обязан оперативно рассматривать жалобы на отдельные процедурные решения или действия, которые препятствуют началу производства или существенно влияют на рассмотрение дела. Это гарантирует эффективность рассмотрения дела и соблюдение принципов добросовестности.

Эти положения направлены на обеспечение эффективного внешнего контроля за деятельностью административных органов и защиту прав граждан в государстве», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.