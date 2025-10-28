Министерство обороны инициировало почти 40 проверок военных частей и ТЦК после запросов военнослужащих

В Государственное бюро расследований было направлено 67 сообщений.

С начала 2025 года Главное управление защиты прав военнослужащих (ГУЗПВ) рассмотрело более 3 600 обращений и запросов от военнослужащих и членов их семей, для сравнения – в 2024 году было рассмотрено 2 340 обращений и запросов.

По результатам обращений этого года было проведено 39 проверок военных частей, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также медицинских учреждений.

В результате этих проверок были восстановлены права 1 746 военнослужащих и членов их семей, сообщили в Минобороны.

Как отмечается, в случаях выявления признаков уголовных правонарушений материалы передаются в правоохранительные органы. Таким образом, в Государственное бюро расследований было направлено 67 сообщений.

Обратиться в ГУЗПВ можно на электронную почту: [email protected].

В обращении должны быть указаны:

ФИО заявителя (или название учреждения, которое подает обращение в интересах военнослужащего или членов его семьи);

контактные данные для обратной связи;

суть вопроса;

конкретное требование;

документы, подтверждающие полномочия заявителя, если обращение подается в интересах военнослужащего другим лицом;

доказательства нарушения (при наличии).

Анонимные обращения не рассматриваются.

