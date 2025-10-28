Міноборони ініціювало майже 40 перевірок військових частин та ТЦК після запитів військовослужбовців

З початку 2025 року Головне управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ) було розглянуло понад 3 600 звернень і запитів від військовослужбовців та членів їхніх сімей, для порівняння – у 2024 році було розглянуто 2 340 звернень та запитів.
За результатами звернень цього року було проведено 39 перевірок військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також медичних закладів.
В результаті цих перевірок було поновлено права 1 746 військових і членів їхніх сімей, кажуть у Міноборони.
Як зазначається, у випадках виявлення ознак кримінальних правопорушень матеріали передають до правоохоронних органів. Таким чином, до Державного бюро розслідувань направили 67 повідомлень.
Звернутися до ГУЗПВ можна на електронну пошту: [email protected].
У зверненні має бути зазначено:
Анонімні звернення не розглядаються.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.