Міноборони ініціювало майже 40 перевірок військових частин та ТЦК після запитів військовослужбовців

З початку 2025 року Головне управління захисту прав військовослужбовців (ГУЗПВ) було розглянуло понад 3 600 звернень і запитів від військовослужбовців та членів їхніх сімей, для порівняння – у 2024 році було розглянуто 2 340 звернень та запитів.

За результатами звернень цього року було проведено 39 перевірок військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також медичних закладів.

В результаті цих перевірок було поновлено права 1 746 військових і членів їхніх сімей, кажуть у Міноборони.

Як зазначається, у випадках виявлення ознак кримінальних правопорушень матеріали передають до правоохоронних органів. Таким чином, до Державного бюро розслідувань направили 67 повідомлень.

Звернутися до ГУЗПВ можна на електронну пошту: [email protected].

У зверненні має бути зазначено:

ПІБ заявника (або назву установи, що подає звернення в інтересах військовослужбовця чи членів його сім’ї);

контактні дані для зворотного зв’язку;

суть питання;

конкретна вимога;

документи, які підтверджують повноваження заявника, якщо звернення подається в інтересах військовослужбовця іншою особою;

докази порушення (за наявності).

Анонімні звернення не розглядаються.

