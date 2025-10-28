Практика судов
Разворовали 90 млн грн на дронах: НАБУ и САП разоблачили масштабную сделку, организованную чиновниками Госспецсвязи

17:34, 28 октября 2025
Чиновники Госспецсвязи подозреваются в хищении 90 млн грн на дронах, сообщает НАБУ.
НАБУ и САП заявили, что раскрыли масштабную схему, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний при закупках беспилотников для Сил обороны Украины.

В НАБУ сообщили, что после принятия изменений в Государственный бюджет на 2023 год Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн для закупки БПЛА. У руководителя одного из департаментов ведомства возник план незаконно использовать часть этих средств.

Он предусматривал продажу дронов по завышенным ценам через заранее определенные компании. Для обеспечения их победы на тендерах привлекались фирмы, находившиеся под контролем, которые создавали видимость конкуренции, а также использовали искаженные результаты маркетинговых исследований.

Таким образом, в мае-сентябре 2023 года Госспецсвязь приобрела 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70-90%. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 90 млн грн.

В НАБУ заявили, что эти средства участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубежом.

Антикоррупционные органы наложили арест на более 4 млн долларов США на счетах компаний за рубежом и 17 млн грн в Украине, отметили в НАБУ.Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум

представителям частных компаний сообщено о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах.

Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы.

