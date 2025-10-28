Розікрали 90 млн грн на дронах: НАБУ і САП викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку

Чиновники Держспецзв'язку підозрюються в розкраданні 90 млн грн на дронах, повідомляє НАБУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ та САП заявили, що викрили масштабну схему, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

У НАБУ повідомили, що після прийняття змін до Державного бюджету на 2023 рік, Держспецзв'язку було виділено 30 млрд грн для закупівлі БпЛА. У керівника одного з департаментів відомства виникла ідея незаконно використати частину цих коштів.

Він передбачав продаж дронів за завищеними цінами через попередньо визначені компанії. Для забезпечення їхньої перемоги на тендерах залучали фірми, що знаходилися під контролем, які створювали видимість конкуренції, а також використовували спотворені результати маркетингових досліджень.

Таким чином, у травні–вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн.

У НАБУ заявили, що ці кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.

Антикорупційні органи наклали арешт на понад 4 млн дол. США на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні, зазначили в НАБУ.

Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах.

Слідство триває, встановлюються інші ймовірні учасники оборудки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.