В Украине официально стартовал отопительный сезон, — Юлия Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине официально стартовал отопительный сезон.

По ее словам, на сегодняшний день более 55% объектов социальной инфраструктуры, таких как детские сады, больницы и школы, уже подключены к теплу.

В 13 регионах отопление также частично подается в жилые дома, в то время как другие области продолжат подключение по погодным условиям, отметила премьер-министр.

Она напомнила, что решение о старте принимается органами местного самоуправления с учетом температурного режима.

По словам Свириденко, несмотря на систематические атаки со стороны России на нашу энергетическую и тепловую инфраструктуру, отопительный сезон начат вовремя.

К работе готовы более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров теплосетей. Проведены капитальные ремонты и замена более 340 км теплосетей, а также сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров.

Напомним, что в Киеве 29 октября начнут включать отопление в домах.

