В Україні офіційно стартував опалювальний сезон, — Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що в Україні офіційно стартував опалювальний сезон.

За її словами, на сьогодні понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури, таких як дитячі садки, лікарні та школи, вже підключені до тепла.

У 13 регіонах опалення також частково подається в житлові будинки, в той час як інші області продовжать підключення з огляду на погодні умови, зазначила прем’єр-міністр.

Вона нагадала, що рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму.

За словами Свириденко, попри систематичні атаки з боку Росії на нашу енергетичну та теплову інфраструктуру, опалювальний сезон розпочато вчасно.

До роботи готові більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж. Проведено капітальні ремонти та заміну понад 340 км тепломереж, а також сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.

Нагадаємо, що у Києві 29 жовтня почнуть вмикати опалення в будинках.

