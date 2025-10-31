Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени: какие изменения во время военного положения

Во время военного положения для работников критической инфраструктуры она может быть увеличена до 60 часов.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета опубликовала разъяснение относительно нормальной и сокращённой продолжительности рабочего времени. Информация будет полезна для работодателей и работников, стремящихся ориентироваться в актуальных требованиях трудового законодательства.

Нормальная продолжительность рабочего времени

Указывается, что в соответствии со ст. 50 КЗоТ, обычная продолжительность рабочего времени для работников не может превышать 40 часов в неделю.

Эта норма является базовой и применяется к большинству работников независимо от формы собственности предприятия, вида деятельности или системы оплаты труда. Работодатель имеет право установить меньшую продолжительность рабочего времени (например, 38 или 36 часов), но не более 40 часов в неделю.

Рабочее время в период военного положения

На время военного положения действует Закон Украины №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Согласно ст. 6 этого Закона, для работников, задействованных на объектах критической инфраструктуры – в сфере обороны, энергетики, транспорта, здравоохранения или жизнеобеспечения населения – рабочая неделя может быть увеличена до 60 часов.

При этом работодатель самостоятельно принимает решение о продолжительности рабочего времени с учётом потребностей производства и состояния безопасности в регионе. Большинство предприятий, не относящихся к критической инфраструктуре, сохранили стандартную 40-часовую норму.

При этом ограничения, установленные для несовершеннолетних работников, остаются в силе – на них распространяются нормы довоенного законодательства.

Сокращённая продолжительность рабочего времени

Статья 51 КЗоТ предусматривает случаи, когда работникам устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени:

для лиц в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю;

для лиц от 15 до 16 лет, а также учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих во время каникул, – 24 часа в неделю;

для учащихся, работающих в течение учебного года в свободное от занятий время, – не более половины нормы рабочего времени, предусмотренной для их возрастной категории;

для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, – до 36 часов в неделю.

Кроме того, предприятие может за свой счёт ввести сокращённое рабочее время для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребёнка с инвалидностью.

Как применяется сокращённое рабочее время во время войны

Если работнику в соответствии с законодательством установлено сокращённое рабочее время, то в период военного положения оно не может превышать 40 часов в неделю, даже если это критическая инфраструктура.

Однако эта норма не распространяется на несовершеннолетних – для них продолжают действовать довоенные нормы КЗоТ.

Праздничные и нерабочие дни в 2025 году

Согласно ст. 73 КЗоТ, в Украине установлены следующие праздничные и нерабочие дни:

1 января – Новый год

8 марта – Международный женский день

1 мая – День труда

8 мая – День памяти и победы над нацизмом

28 июня – День Конституции Украины

15 июля – День Украинской Государственности

24 августа – День Независимости Украины

1 октября – День защитников и защитниц Украины

25 декабря – Рождество Христово

Пасха и Троица – даты определяются ежегодно по церковному календарю

В мирное время, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, он переносится на следующий рабочий день (ч. 3 ст. 67 КЗоТ).

Работа в праздничные дни во время военного положения

На период действия военного положения в Украине действует ч. 6 ст. 6 Закона №2136, которой приостановлено применение ст. 73 КЗоТ.

Это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней временно нет, и предприятия могут работать без обязательных выходных в эти дни.

Работодатель самостоятельно определяет график работы, согласовывая его с работниками. Поэтому решение – работать или нет в праздничный день – принимается на уровне предприятия.

Если же руководитель решает предоставить работникам день отдыха в праздничный день, такой день считается дополнительным выходным, а не государственным праздником. В этом случае работники должны отработать его в другой день, чтобы не нарушить норму рабочего времени.

Пример переноса рабочего дня

Если работодатель решает, что 1 января 2026 года будет выходным днём, то он может установить отработку в другую дату – например, в субботу 3 января 2026 года.

Это позволяет сохранить баланс рабочего времени, не уменьшая заработную плату работников.

Итоги

Норма рабочего времени в Украине составляет 40 часов в неделю.

Во время военного положения для работников критической инфраструктуры она может быть увеличена до 60 часов.

Для несовершеннолетних и работников с вредными условиями труда действуют сокращённые нормы – не более 36 или 24 часов.

Праздничные дни во время военного положения официально не действуют, но работодатель может предоставлять выходные по согласованию с последующей отработкой.

Соблюдение нормы рабочего времени гарантирует стабильную оплату труда и предотвращает уменьшение заработка.

