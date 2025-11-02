Практика судов
  1. В Украине

Единый взнос за ФЛП оплачивает работодатель: когда можно не подавать отчетность

07:00, 2 ноября 2025
Налоговая разъяснила, в каких случаях ФЛП освобождается от уплаты единого взноса за себя и не обязан подавать приложение 1 к декларации.
Единый взнос за ФЛП оплачивает работодатель: когда можно не подавать отчетность
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило: если за физическое лицо-предпринимателя (ФЛП) — плательщика единого налога работодатель уплачивает единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не меньше минимального, такой предприниматель освобождается от уплаты ЕСВ за себя и может не подавать приложение 1 к налоговой декларации.

Кто освобождается от уплаты

Согласно Закону № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», ФЛП — в том числе те, кто работает на упрощенной системе налогообложения, — не обязаны уплачивать ЕСВ за те месяцы, когда работодатель (в том числе резидент «Дія Сіті») уплатил за них минимальный страховой взнос.

Если же взнос был меньше минимального или не уплачивался вовсе, предприниматель должен самостоятельно определить базу начисления не ниже минимальной заработной платы и отразить эти суммы в отчетности.

Когда подавать приложение 1

ФЛП первой–третьей групп, за которых ЕСВ в полном объеме уплачен работодателем за все месяцы отчетного периода, не подают приложение 1 к декларации плательщика единого налога.

Приложение 1 заполняется только:

  • если работодатель уплачивал ЕСВ меньше минимального размера или не уплачивал вовсе;
  • или если ФЛП принимает добровольное участие в системе социального страхования.

Как заполнять отчетность

В приложении 1 к декларации в пункте 9 указываются самостоятельно определенные суммы дохода, с которых рассчитывается ЕСВ, а также сумма взноса, подлежащая уплате.

За месяцы, когда работодатель уже уплатил минимальный взнос, в графе 2 проставляются нули.

Таким образом, если работодатель ежемесячно уплачивает за ФЛП минимальный ЕСВ, предприниматель освобождается от обязанности платить взнос самостоятельно и не заполняет приложение 1 к декларации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду