Единый взнос за ФЛП оплачивает работодатель: когда можно не подавать отчетность

Налоговая разъяснила, в каких случаях ФЛП освобождается от уплаты единого взноса за себя и не обязан подавать приложение 1 к декларации.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило: если за физическое лицо-предпринимателя (ФЛП) — плательщика единого налога работодатель уплачивает единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не меньше минимального, такой предприниматель освобождается от уплаты ЕСВ за себя и может не подавать приложение 1 к налоговой декларации.

Кто освобождается от уплаты

Согласно Закону № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», ФЛП — в том числе те, кто работает на упрощенной системе налогообложения, — не обязаны уплачивать ЕСВ за те месяцы, когда работодатель (в том числе резидент «Дія Сіті») уплатил за них минимальный страховой взнос.

Если же взнос был меньше минимального или не уплачивался вовсе, предприниматель должен самостоятельно определить базу начисления не ниже минимальной заработной платы и отразить эти суммы в отчетности.

Когда подавать приложение 1

ФЛП первой–третьей групп, за которых ЕСВ в полном объеме уплачен работодателем за все месяцы отчетного периода, не подают приложение 1 к декларации плательщика единого налога.

Приложение 1 заполняется только:

если работодатель уплачивал ЕСВ меньше минимального размера или не уплачивал вовсе;

или если ФЛП принимает добровольное участие в системе социального страхования.

Как заполнять отчетность

В приложении 1 к декларации в пункте 9 указываются самостоятельно определенные суммы дохода, с которых рассчитывается ЕСВ, а также сумма взноса, подлежащая уплате.

За месяцы, когда работодатель уже уплатил минимальный взнос, в графе 2 проставляются нули.

Таким образом, если работодатель ежемесячно уплачивает за ФЛП минимальный ЕСВ, предприниматель освобождается от обязанности платить взнос самостоятельно и не заполняет приложение 1 к декларации.

