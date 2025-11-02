Єдиний внесок за ФОПа сплачує роботодавець: коли можна не подавати звітність

Податкова роз’яснила, у яких випадках ФОП звільняється від сплати єдиного внеску за себе та не зобов’язаний подавати додаток 1 до декларації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало: якщо за фізичну особу-підприємця (ФОП) — платника єдиного податку роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не менше мінімального, такий підприємець звільняється від сплати ЄСВ за себе і може не подавати додаток 1 до податкової декларації.

Хто звільняється від сплати

Відповідно до Закону № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», ФОПи — у тому числі ті, хто працює на спрощеній системі оподаткування, — не зобов’язані сплачувати ЄСВ за ті місяці, коли роботодавець (у тому числі резидент «Дія Сіті») сплатив за них мінімальний страховий внесок.

Якщо ж внесок був меншим за мінімальний або не сплачувався зовсім, підприємець повинен самостійно визначити базу нарахування не нижчу за мінімальну заробітну плату та відобразити ці суми у звітності.

Коли подавати додаток 1

ФОПи першої–третьої груп, за яких ЄСВ у повному обсязі сплачено роботодавцем за всі місяці звітного періоду, не подають додаток 1 до декларації платника єдиного податку.

Додаток 1 заповнюється лише:

якщо роботодавець сплачував ЄСВ менше мінімального розміру або не сплачував зовсім;

або якщо ФОП бере добровільну участь у системі соціального страхування.

Як заповнювати звітність

У додатку 1 до декларації в пункті 9 зазначаються самостійно визначені суми доходу, з яких розраховується ЄСВ, а також сума внеску, що підлягає сплаті.

Для місяців, коли роботодавець уже сплатив мінімальний внесок, у графі 2 проставляються нули.

Таким чином, якщо роботодавець сплачує за ФОПа мінімальний ЄСВ щомісяця, підприємець звільняється від обов’язку сплачувати внесок самостійно та не заповнює додаток 1 до декларації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.