Єдиний внесок за ФОПа сплачує роботодавець: коли можна не подавати звітність

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало: якщо за фізичну особу-підприємця (ФОП) — платника єдиного податку роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не менше мінімального, такий підприємець звільняється від сплати ЄСВ за себе і може не подавати додаток 1 до податкової декларації.
Хто звільняється від сплати
Відповідно до Закону № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», ФОПи — у тому числі ті, хто працює на спрощеній системі оподаткування, — не зобов’язані сплачувати ЄСВ за ті місяці, коли роботодавець (у тому числі резидент «Дія Сіті») сплатив за них мінімальний страховий внесок.
Якщо ж внесок був меншим за мінімальний або не сплачувався зовсім, підприємець повинен самостійно визначити базу нарахування не нижчу за мінімальну заробітну плату та відобразити ці суми у звітності.
Коли подавати додаток 1
ФОПи першої–третьої груп, за яких ЄСВ у повному обсязі сплачено роботодавцем за всі місяці звітного періоду, не подають додаток 1 до декларації платника єдиного податку.
Додаток 1 заповнюється лише:
Як заповнювати звітність
У додатку 1 до декларації в пункті 9 зазначаються самостійно визначені суми доходу, з яких розраховується ЄСВ, а також сума внеску, що підлягає сплаті.
Для місяців, коли роботодавець уже сплатив мінімальний внесок, у графі 2 проставляються нули.
Таким чином, якщо роботодавець сплачує за ФОПа мінімальний ЄСВ щомісяця, підприємець звільняється від обов’язку сплачувати внесок самостійно та не заповнює додаток 1 до декларації.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.