Украину избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о поражении РФ во второй раз подряд.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вошла в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2025–2029 годы, получив наибольшее количество голосов среди кандидатов.

«Вместе с Румынией и Молдовой мы обошли Россию: уже во второй раз подряд Москва проиграла выборы и не войдёт в состав Совета», — отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил все страны, поддержавшие кандидатуру Украины, и подчеркнул, что членство в Исполнительном совете позволит ещё активнее защищать украинскую культуру, наследие и людей.

«Вместе с партнёрами мы используем все возможности, которые предоставляет ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать нашу культуру, наследие и людей. Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии — будь то война или гибридные угрозы — получили надлежащий отпор. Альтернативы миру нет. Время Москве это осознать», — подчеркнул Президент.

