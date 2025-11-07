Практика судів
Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО — Зеленський

16:01, 7 листопада 2025
Президент Володимир Зеленський заявив про поразку РФ вдруге поспіль.
Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО — Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна увійшла до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки, отримавши найбільшу кількість голосів серед кандидатів.

«Разом із Румунією і Молдовою ми випередили Росію: уже вдруге поспіль Москва програла вибори та не ввійде до складу Ради», — зазначив глава держави.

Зеленський подякував усім країнам, які підтримали кандидатуру України, та наголосив, що членство у Виконавчій раді дозволить ще активніше захищати українську культуру, спадщину та людей.

«Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей. Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії — чи то війна, чи то гібридні загрози — дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час Москві це усвідомити», — підкреслив Президент.

Україна Володимир Зеленський ЮНЕСКО

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
