Выписка из ГРАГС: зачем нужна, кто имеет право получить и как подать заявку

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан является официальным документом, необходимым для решения юридических вопросов, таких как оформление наследства, подтверждение родственных связей, изменение имени или оформление документов за рубежом. Она содержит дополнительные сведения, которых нет в свидетельствах о рождении, браке или смерти. Разъяснение предоставил Минюст.

Государственный реестр актов гражданского состояния — это электронная система, которая хранит данные об актах гражданского состояния, их изменениях, возобновлении, аннулировании, а также информацию о выданных свидетельствах и выписках. Реестр ведут отделы государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Акты гражданского состояния — это события или действия, связанные с лицом, которые влияют на его гражданские права и обязанности, в частности рождение, брак, расторжение брака, изменение имени и смерть. Персональные данные в актовых записях являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

Формы выписок:

Выписка с отдельными сведениями актовой записи, изменениями или информацией о ее отсутствии.

Полная выписка со всеми сведениями актовой записи, изменениями или данными о ее отсутствии.

Кто может получить выписку? Лица от 16 лет могут получить выписку о себе или родственниках при наличии паспорта и документов, подтверждающих родственные связи. Выписку о рождении ребенка выдают родителям, усыновителям, опекунам, попечителям или администрации учреждений, где находится ребенок, при наличии доверенности и паспорта. Родителям, лишенным родительских прав, такая выписка не выдается. Представители физических лиц также имеют право на выписку.

Банки и финансовые учреждения с лицензией на кредитование могут получить выписку с письменного согласия лица, которого касаются данные. Выписку о смерти выдают:

второму из супругов, родственникам (родителям, детям, братьям, сестрам, внукам, деду, бабушке) при наличии паспорта и документов о родственных связях;

наследникам при условии подтверждения права на наследство;

выгодоприобретателям по договорам страхования или наследственным договорам;

банкам или финансовым учреждениям при наличии документов о задолженности умершего;

владельцам или пользователям смежных земельных участков при условии предоставления кадастровых номеров.

Смежность участков проверяют по данным Государственного земельного кадастра. Выписки о браке, расторжении брака или смене имени выдают банкам с согласия лица и с подтверждением полномочий представителя.

Куда обращаться? Заявление на выписку можно подать в любой отдел ГРАГС на подконтрольной Украине территории, Центр предоставления административных услуг или через Портал Дия. Место проживания или регистрации акта не имеет значения. В заявлении указывают:

ФИО, дату и место рождения лица;

серию, номер свидетельства и дату его выдачи;

регистрационный номер акта.

К заявлению прилагают документ об уплате 73 грн за выписку.

Кто имеет право на бесплатную выписку?

Суды, органы досудебного расследования, нотариусы, органы власти или местного самоуправления за выполнение полномочий.

Регистраторы, дипломатические представительства и консульства Украины.

Администрации учреждений, где находятся дети, для регистрации рождения.

Лица за рубежом, если выписка направляется иностранным органам.

Лица, регистрирующие рождение по статье 135 Семейного кодекса.

Лица, обращающиеся за помощью на рождение или погребение.

Кредиторы наследодателя и владельцы смежных земель для признания наследства вымершим.

Решение об отказе в выдаче выписки можно обжаловать в суде.

