  1. В Украине

В Киеве задержали Александра Турченко по делу о присвоении более 5,8 млрд Укртатнафты

16:56, 10 ноября 2025
Задержан фигурант дела о присвоении более 5,8 млрд грн активов топливно-энергетического предприятия.
В Киеве задержали Александра Турченко по делу о присвоении более 5,8 млрд Укртатнафты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали мужчину, находившегося в международном розыске по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В полиции уточнили, что речь идет об одном из фигурантов дела о растрате более 5,8 млрд грн «Укртатнафты». Директора одной из аффилированных компаний задержали в Киеве.

По данным «Украинской правды», речь идет об Александре Турченко, находившемся в международном розыске.

Как указано в ОГП, следствие установило, что в 2017–2022 годах должностные лица одного из нефтеперерабатывающих предприятий совместно с связанными коммерческими структурами организовали схему незаконного отчуждения горюче-смазочных материалов.

По данным следствия, нефтепродукты передавались без оплаты, после чего реализовывались, а полученные средства переводились на счета участников схемы. Для легализации махинаций заключались фиктивные договоры с отсрочкой платежей — до двух лет после окончания военного положения.

В результате таких действий предприятию нанесен ущерб на сумму более 5,8 миллиарда гривен.

После сообщения о подозрении в 2024 году фигурант скрылся за границей и находился в международном розыске. 7 ноября его задержали, после чего по ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]