В Киеве задержали Александра Турченко по делу о присвоении более 5,8 млрд Укртатнафты

Задержан фигурант дела о присвоении более 5,8 млрд грн активов топливно-энергетического предприятия.

Правоохранители под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали мужчину, находившегося в международном розыске по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В полиции уточнили, что речь идет об одном из фигурантов дела о растрате более 5,8 млрд грн «Укртатнафты». Директора одной из аффилированных компаний задержали в Киеве.

По данным «Украинской правды», речь идет об Александре Турченко, находившемся в международном розыске.

Как указано в ОГП, следствие установило, что в 2017–2022 годах должностные лица одного из нефтеперерабатывающих предприятий совместно с связанными коммерческими структурами организовали схему незаконного отчуждения горюче-смазочных материалов.

По данным следствия, нефтепродукты передавались без оплаты, после чего реализовывались, а полученные средства переводились на счета участников схемы. Для легализации махинаций заключались фиктивные договоры с отсрочкой платежей — до двух лет после окончания военного положения.

В результате таких действий предприятию нанесен ущерб на сумму более 5,8 миллиарда гривен.

После сообщения о подозрении в 2024 году фигурант скрылся за границей и находился в международном розыске. 7 ноября его задержали, после чего по ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения.

