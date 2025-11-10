Как оформить пособие на ребенка одинокой матери — разъяснение Пенсионного фонда

Помощь не назначается в случае пребывания ребенка в полном государственном содержании.

Поддержка одиноких матерей — это один из важных инструментов государственной помощи, призванный облегчить финансовую нагрузку на женщин, самостоятельно воспитывающих детей. Такая помощь предоставляется с целью обеспечения стабильной и безопасной среды для развития ребенка. Пенсионный фонд разъяснил особенности оформления такой помощи.

Помощь предоставляется:

одиноким матерям (не состоящим в браке), одиноким усыновителям, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении, выданном компетентными органами иностранного государства (при условии его легализации в установленном законодательством порядке), либо в решении об усыновлении отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) внесена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка.

право на помощь на детей одиноким матерям (отцам) имеет мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, если она (он) не получает на них пенсию по случаю потери кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Дополнительные условия

Если одинокая мать, одинокий усыновитель, мать (отец) в случае смерти одного из родителей вступили в брак, за ними сохраняется право на получение помощи на детей, рожденных или усыновленных до брака, если такие дети не были усыновлены супругом (супругой).

Женщина, у которой есть дети от лица, с которым она не состояла и не состоит в зарегистрированном браке, но с которым ведет совместное хозяйство, совместно проживает и воспитывает детей, не имеет права на получение помощи, установленной для детей одиноких матерей. При регистрации этой женщиной брака с лицом, являющимся отцом ее детей, помощь на детей, рожденных от этого лица, не назначается.

Помощь предоставляется на детей в возрасте до 18 лет (если дети учатся по дневной или дуальной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет).

Помощь не назначается в случае полного государственного обеспечения ребенка. Такая помощь назначается независимо от получения на детей других видов помощи.

Также следует знать, что помощь назначается на каждого ребенка.

Если ранее помощь была назначена — ничего делать не нужно, выплаты продолжаются автоматически.

Для оформления помощи необходимо предоставить следующие документы:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность;

декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи;

справка о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственных реестрах;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка;

усыновители подают копию решения об усыновлении.

Способы подачи документов:

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда (независимо от места регистрации);

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через уполномоченное лицо — при наличии доверенности;

центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

портал «Дія»;

средствами почтовой связи.

Размер помощи определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.

Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью повторного продления, если семейное положение и доходы не изменились.

В случае улучшения материального положения или вступления в брак — получатель обязан сообщить об этом в ПФУ в течение 10 дней.

