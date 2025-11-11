  1. В Украине

75 млн евро в год: Европа не потянет финансово спецтрибунал по агрессии РФ без участия США

13:35, 11 ноября 2025
Бюджетные проблемы угрожают созданию трибунала для преступлений агрессии РФ.
Фото: ОП
Инициатива Совета Европы по созданию Специального международного трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины может не реализоваться из-за финансовых трудностей. Как сообщили Euronews несколько информированных источников, европейские государства не способны самостоятельно покрыть расходы без участия США.

Проект трибунала, согласованный в июне 2025 года Советом Европы совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, зависит от взносов нескольких партнеров. Совет Европы объединяет 46 стран, но к трибуналу может присоединиться любое государство. Источники отмечают, что сокращение поддержки Украины Вашингтоном заставляет Европу пересматривать приоритеты, ведь страны региона уже несут основную нагрузку финансовой, гуманитарной и военной помощи.

По оценкам Совета Европы, операционные расходы трибунала составят 75 млн евро в год, не считая дополнительных расходов на помещение и охрану. ЕС готов выделять 10 млн евро ежегодно. Основные доноры Совета Европы — страны G7 (Франция, Германия, Италия, Великобритания) — еще не подтвердили свое участие в финансировании. Euronews обратился к администрации США по поводу позиции Дональда Трампа, но ответа не получил.

Для начала работы трибунала необходимо минимальное количество стран-участниц, которое для Украины еще не определено, хотя обычно составляет 16. Эксперты отмечают, что ключевую роль играет не только количество, но и политический вес участников. В Совете Европы сообщили, что переговоры со странами-членами продолжаются, но подробности не раскрыли.

США россия Украина Совет Европы Дональд Трамп война военные преступления Владимир Зеленский

