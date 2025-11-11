75 млн євро на рік: Європа не потягне фінансово спецтрибунал щодо агресії РФ без участі США

Бюджетні проблеми загрожують створенню трибуналу для злочинів агресії РФ.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ініціатива Ради Європи щодо створення Спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України може не реалізуватися через фінансові труднощі. Як повідомили Euronews кілька поінформованих джерел, європейські держави не здатні самостійно покрити витрати без участі США.

Проєкт трибуналу, узгоджений у червні 2025 року Радою Європи спільно з президентом України Володимиром Зеленським, залежить від внесків кількох партнерів. Рада Європи об’єднує 46 країн, але до трибуналу може долучитися будь-яка держава. Джерела зазначають, що скорочення підтримки України Вашингтоном змушує Європу переглядати пріоритети, адже країни регіону вже несуть основний тягар фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

За оцінками Ради Європи, операційні витрати трибуналу становитимуть 75 млн євро на рік, не враховуючи додаткових витрат на приміщення та охорону. ЄС готовий виділяти 10 млн євро щорічно. Основні донори Ради Європи — країни G7 (Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія) — ще не підтвердили свою участь у фінансуванні. Euronews звернувся до адміністрації США щодо позиції Дональда Трампа, але відповіді не отримав.

Для старту роботи трибуналу потрібна мінімальна кількість країн-учасниць, яка для України ще не визначена, хоча зазвичай становить 16. Експерти наголошують, що ключову роль відіграє не лише кількість, а й політична вага учасників. У Раді Європи повідомили, що переговори з країнами-членами тривають, але деталей не розкрили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.