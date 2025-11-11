В Минобороны объяснили, что такое ВОС и кто ее получает

Граждане Украины, которые не проходили военную службу, получают ВОС во время постановки на учет в ТЦК.

Министерство обороны Украины разъяснило вопрос относительно военно-учетной специальности (ВОС).

Военно-учетная специальность — это категория воинского учета, которая определяет для военнослужащих и военнообязанных их военную специальность и принадлежность к виду (роду) войск (сил). Эти категории соответствуют практическим навыкам и умениям, которые гражданин Украины получил для выполнения конституционного долга по защите Родины.

Министерство обороны утверждает перечни ВОС отдельно для:

рядового, сержантского и старшинского состава;

офицерского состава.

Граждане Украины, которые не проходили военную службу, получают ВОС во время постановки на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). При этом учитывается образование (дипломы, специальности). Например, если в гражданской жизни человек имел младшее (среднее) медицинское образование, то он получает ВОС-879 «Младшие специалисты с медицинским образованием».

Военнослужащие во время службы могут получить другую (дополнительную) военно-учетную специальность после прохождения соответствующей подготовки в учебных воинских частях. Офицеры получают ВОС после обучения в высших военных учебных заведениях, военных подразделениях гражданских вузов или во время переаттестации.

После призыва на военную службу все военнослужащие, которые ранее не служили, проходят базовую общевойсковую подготовку (БОВП). По итогам курса они получают ВОС-100 «Стрелок». После этого их могут направить на профессиональную подготовку для получения дополнительной военной специальности.

ВОС имеет цифровое обозначение, что позволяет вести автоматизированный воинский учет. Расшифровка кодов указывается в соответствующих нормативно-правовых актах отдельно для рядового и офицерского состава. Этот перечень не является постоянным.

Военнообязанный гражданин Украины может проверить свою военно-учетную специальность в мобильном приложении «Резерв+». У военнослужащих отметка о ВОС проставляется в воинском учетном документе и заносится в личное дело.

Военнослужащий может иметь несколько военно-учетных специальностей.

