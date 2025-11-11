  1. В Україні

У Міноборони пояснили, що таке ВОС та хто її отримує

12:23, 11 листопада 2025
Громадяни України, які не проходили військову службу, отримують ВОС під час взяття на облік в ТЦК.
Міністерство оборони України роз’яснило питання щодо військово-облікової спеціальності (ВОС).

Військово-облікова спеціальність  – це категорія військового обліку, яка визначає військовослужбовцям та військовозобов’язаним військову спеціальність та належність до виду (роду) військ (сил). Ці категорії відповідають практичним навичкам і умінням, які отримав громадянин України для виконання конституційного обов’язку із захисту Вітчизни.

Міністерство оборони затверджує переліки ВОС окремо для:

  • рядового, сержантського і старшинського складу;
  • офіцерського складу.

Громадяни України, які не проходили військову службу, отримують ВОС під час взяття на облік в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). При цьому враховується освіта (дипломи, спеціальності). Наприклад, якщо у цивільному житті ви мали молодшу (середню) медичну освіту, то ви отримаєте ВОС-879 «Молодших спеціалістів з медичною освітою».

Військовослужбовці під час служби можуть отримати іншу (додаткову) військово-облікову спеціальність після проходження відповідної підготовки у навчальних військових частинах. Офіцери отримують ВОС після проходження навчання у вищих військових навчальних закладах, військових підрозділах цивільних закладів вищої освіти або під час переатестації.

Після призову на військову службу всі військовослужбовці, які раніше не проходили військову службу, проходять базову загальновійськову підготовку (БЗВП). За підсумками курсу вони отримують ВОС-100 «Стрілець». Після цього їх можуть спрямувати на фахову підготовку для отримання додаткової військової спеціальності.

ВОС має цифрове позначення, що дозволяє вести автоматизований військовий облік. Розшифровка кодів зазначається у відповідних нормативно-правових документах окремо для рядового та офіцерського складу. Цей перелік не є постійним.

Військовозобов'язаний громадянин України може перевірити військово-облікову спеціальність у мобільному застосунку «Резерв+». У військовослужбовців відмітка про ВОС ставиться у військово-обліковому документі та заноситься до особової справи.

Військовослужбовець може мати кілька військово-облікових спеціальностей.

