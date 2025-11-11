В Киеве возможны изменения в работе электротранспорта из-за отключений света — КГГА
12:21, 11 ноября 2025
Движение трамваев, троллейбусов и фуникулера может временно корректироваться в соответствии с графиками отключений.
В Киевской городской государственной администрации предупредили, что во время плановых и экстренных отключений электроэнергии в столице возможны временные изменения в работе городского электротранспорта.
В частности, движение трамваев, троллейбусов и фуникулера может корректироваться в соответствии с графиками отключений электроэнергии.
Таким образом, пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.
