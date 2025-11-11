В Киеве возможны изменения в работе электротранспорта из-за отключений света — КГГА

Движение трамваев, троллейбусов и фуникулера может временно корректироваться в соответствии с графиками отключений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской городской государственной администрации предупредили, что во время плановых и экстренных отключений электроэнергии в столице возможны временные изменения в работе городского электротранспорта.

В частности, движение трамваев, троллейбусов и фуникулера может корректироваться в соответствии с графиками отключений электроэнергии.

Таким образом, пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.