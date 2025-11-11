У Києві можливі зміни в роботі електротранспорту через відключення світла — КМДА
12:21, 11 листопада 2025
Рух трамваїв, тролейбусів і фунікулера може тимчасово коригуватися відповідно до графіків відключень.
У Київській міській державній адміністрації попередили, що під час планових і екстрених відключень електроенергії в столиці можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту.
Зокрема, рух трамваїв, тролейбусів і фунікулера може коригуватися відповідно до графіків відключень електроенергії.
Таким чином, пасажирів закликали враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
