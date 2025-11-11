У Києві можливі зміни в роботі електротранспорту через відключення світла — КМДА

Рух трамваїв, тролейбусів і фунікулера може тимчасово коригуватися відповідно до графіків відключень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській міській державній адміністрації попередили, що під час планових і екстрених відключень електроенергії в столиці можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту.

Зокрема, рух трамваїв, тролейбусів і фунікулера може коригуватися відповідно до графіків відключень електроенергії.

Таким чином, пасажирів закликали враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.