Мошенники рассылают фишинговые письма от имени налоговой

Государственная налоговая служба сообщила о новой волне массовой рассылки поддельных электронных писем, которые якобы поступают от ее имени.

Как отмечают в ведомстве, злоумышленники используют поддельные электронные адреса, похожие на официальные — [email protected], [email protected], — однако они не имеют никакого отношения к ГНС. Тема таких сообщений: «Срочное сообщение: Уточнение налоговой отчетности по результатам проверки».

В налоговой подчеркивают: ГНС не отправляет подобных писем, а все сообщения с таких адресов являются мошенническими. Они содержат вредоносное программное обеспечение, которое после открытия вложений может обеспечить несанкционированный доступ к компьютеру пользователя и заразить его вирусами.

Чаще всего вложения имеют формат .zip, .rar, или файлы с расширением .scr, .exe.

ГНС советует гражданам:

не открывать подозрительные вложения;

соблюдать правила кибергигиены;

проверять достоверность писем, даже если адрес кажется официальным;

в случае сомнений — подтверждать факт отправки напрямую в ГНС.

