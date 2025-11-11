Шахраї розсилають фішингові листи від імені податкової

Тема таких повідомлень: «Термінове повідомлення: Уточнення податкової звітності за результатами перевірки».

Державна податкова служба повідомила про нову хвилю масової розсилки фейкових електронних листів, які нібито надходять від її імені.

Як зазначають у відомстві, зловмисники використовують підроблені електронні адреси, схожі на офіційні — [email protected], [email protected], — але вони не мають жодного стосунку до ДПС. Тема таких повідомлень: «Термінове повідомлення: Уточнення податкової звітності за результатами перевірки».

Податківці наголошують: ДПС не надсилає таких листів, а всі повідомлення з подібних адрес є шахрайськими. Вони містять шкідливе програмне забезпечення, яке після відкриття вкладень може забезпечити несанкціонований доступ до комп’ютера користувача та заразити його вірусами.

Найчастіше вкладення мають формат .zip, .rar, або файли з розширенням .scr, .exe.

ДПС радять громадянам:

не відкривати підозрілі вкладення;

дотримуватися правил кібергігієни;

перевіряти достовірність листів, навіть якщо адреса здається офіційною;

у разі сумнівів — підтверджувати факт надсилання безпосередньо у ДПС.

