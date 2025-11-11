С начала 2025 года дел было открыто больше, чем за период 2022-2024 годов.

С 2022 года по конец 2024 года было возбуждено меньше дел по самовольному оставлению части (СОЧ) и дезертирству, чем за неполный 2025 год.

Об этом сообщает NV со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора Украины на информационный запрос.

Отмечается, что с января 2022 года по октябрь 2025 года в Украине открыли 255 тысяч дел по СОЧ и еще 56,2 тысячи - по дезертирству. В общей сложности речь идет о 311 тысячах 327 уголовных производств.

В то же время, только за январь-октябрь этого года правоохранители зарегистрировали 162,5 тысячи дел в отношении СОЧ, в которых 9 тысяч человек получили уведомление о подозрении, а почти 7,7 тысячи производств было направлено в суд. Кроме того, в течение 10 месяцев этого года было открыто еще почти 21,6 тысячи производств по статье о дезертирстве. В этой категории 318 получили подозрение, 195 дел дошли до суда.

"При этом с 2022 до конца 2024 года правоохранители открыли меньше дел по СОЧ и дезертирству, чем за неполный 2025 год. Так, в 2024 году было зарегистрировано 67,8 тысячи производств по СОЧ и 23,3 тысячи дел по дезертирству, в 2027,8,8 в 2022-м - всего 6,6 тысячи и 3,4 тысячи", - отмечается в сообщении.

