Статистика кримінальних проваджень: в ОГП розказали скільки людей вчинили СЗЧ

Фото: hromadske.radio

З 2022 року до кінця 2024 року було порушено менше справ щодо самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства, ніж за неповний 2025 рік.

Про це повідомляє NV з посиланням на відповідь Офісу Генерального прокурора України на інформаційний запит.

Зазначається, що з січня 2022 року до жовтня 2025 року в Україні відкрили 255 тисяч справ щодо СЗЧ та ще 56,2 тисячі - щодо дезертирства. В цілому йдеться про 311 тисяч 327 кримінальних проваджень.

Водночас, лише протягом січня-жовтня цього року правоохоронці зареєстрували 162,5 тисячі справ щодо СЗЧ, у яких 9 тисяч осіб отримали повідомлення про підозру, а майже 7,7 тисячі проваджень було направлено до суду. Крім того, протягом 10 місяців цього року було відкрито ще майже 21,6 тисячі проваджень за статтею про дезертирство. В цій категорії 318 осіб отримали підозру, 195 справ дійшли до суду.

"При цьому з 2022 до кінця 2024 року правоохоронці відкрили менше справ щодо СЗЧ та дезертирства, ніж за неповний 2025 рік. Так, у 2024 році було зареєстровано 67,8 тисячі проваджень щодо СЗЧ та 23,3 тисячі справ щодо дезертирства, у 2023-му - 17,6 тисячі та 7,8 тисячі, відповідно, а у 2022-му - лише 6,6 тисячі та 3,4 тисячі, - зазначається у повідомленні.

