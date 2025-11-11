В Тернопольской области женщина украла 115 кг кукурузы — как ее наказали

В Тернопольской области судили женщину за кражу 377 початков кукурузы с поля агропредприятия, однако, из-за искреннего раскаяния и возвращения похищенного, суд ограничился устным замечанием.

Фото: depositphotos.com

Бучачский районный суд Тернопольской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы, укравшей 377 початков кукурузы общим весом 115 кг.

Об этом сообщают Тернопольские события.

Отмечается, что кража произошла 15 октября 2025 в 16:00 на поле ООО «ГАДЗ АГРО» возле пгт Золотой Поток. Сумма нанесенного материального ущерба составила 701,26 грн.

Во время судебного заседания женщина признала вину, искренне раскаялась и вернула похищенное имущество. Судья учла искреннее раскаяние, отсутствие предварительных правонарушений и малозначительность совершенного деяния (стоимость имущества не превышала 0,5 необлагаемого налогом минимума доходов граждан).

В итоге суд решил освободить женщину от административной ответственности на основании ст. 22 КУоАП, ограничившись устным замечанием, а производство по делу было закрыто.

