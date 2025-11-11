На Тернопільщині жінка вкрала 115 кг кукурудзи — як її покарали

В Тернопільській області судили жінку за крадіжку 377 качанів кукурудзи з поля агропідприємства, проте, через щире каяття та повернення викраденого, суд обмежився усним зауваженням.

Фото: depositphotos.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бучацький районний суд Тернопільської області розглянув справу про адміністративне правопорушення стосовно місцевої жительки, яка викрала 377 качанів кукурудзи загальною вагою 115 кг.

Про це повідомляють Тернопільські події.

Зазначається, що крадіжка сталася 15 жовтня 2025 року о 16:00 на полі ТОВ «ГАДЗ АГРО» біля смт Золотий Потік. Сума завданих матеріальних збитків склала 701,26 грн.

Під час судового засідання жінка визнала провину, щиро розкаялася та повернула викрадене майно. Суддя врахувала щире каяття, відсутність попередніх правопорушень та малозначність вчиненого діяння (вартість майна не перевищувала 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

В підсумку суд вирішив звільнити жінку від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП, обмежившись усним зауваженням, а провадження у справі було закрито.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.