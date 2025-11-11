  1. В Україні

На Тернопільщині жінка вкрала 115 кг кукурудзи — як її покарали

22:18, 11 листопада 2025
В Тернопільській області судили жінку за крадіжку 377 качанів кукурудзи з поля агропідприємства, проте, через щире каяття та повернення викраденого, суд обмежився усним зауваженням.
На Тернопільщині жінка вкрала 115 кг кукурудзи — як її покарали
Фото: depositphotos.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бучацький районний суд Тернопільської області розглянув справу про адміністративне правопорушення стосовно місцевої жительки, яка викрала 377 качанів кукурудзи загальною вагою 115 кг.

Про це повідомляють Тернопільські події.

Зазначається, що крадіжка сталася 15 жовтня 2025 року о 16:00 на полі ТОВ «ГАДЗ АГРО» біля смт Золотий Потік. Сума завданих матеріальних збитків склала 701,26 грн.

Під час судового засідання жінка визнала провину, щиро розкаялася та повернула викрадене майно. Суддя врахувала щире каяття, відсутність попередніх правопорушень та малозначність вчиненого діяння (вартість майна не перевищувала 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

В підсумку суд вирішив звільнити жінку від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП, обмежившись усним зауваженням, а провадження у справі було закрито.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд крадіжка вирок викрадення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]