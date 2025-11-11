  1. В Украине

В Киеве мужчина поджег лифт в доме любимой - что решил суд

23:59, 11 ноября 2025
В Киеве мужчина, который поджег лифтовую кабину в многоэтажке в Дарницком районе приговорили к четырем годам лишения свободы.
В Киеве мужчина поджег лифт в доме любимой - что решил суд
Фото: Полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе Киева мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за поджог лифтовой кабины в многоэтажке его любимой.

Об этом сообщает полиция.

Отмечается, что из-за разрыва отношений с бывшей девушкой, мужчина решил ей отомстить и поджег лифтовую кабину в доме, где она проживает.

"Следователи доказали вину 38-летнего фигуранта, и он уже получил приговор суда. В феврале в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о поджоге лифта в многоэтажке на улице Бориспольской. Тогда, во время досудебного расследования полицейские установили, что к преступлению причастен 38-летний житель Запорожской области, которого правоохранители быстро задержали", - отмечено в сообщении.

Установлено, что из-за разрыва отношений с бывшей девушкой нарушитель, ранее привлекавшийся к ответственности за покушение на убийство, решил ей отомстить и поджег лифтовую кабину в доме, где она проживает. Для этого он приобрел бензин на заправке, облил лифт и поджег его. В результате поджога лифтовой кабины сумма ущерба составляет более 100 000 гривен.

"Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. После собрания необходимой доказательной базы полицейские направили обвинительный акт в суд. На днях Дарницкий суд назначил злоумышленнику наказание в виде четырех лет лишения свободы", – добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция Киев поджог приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]