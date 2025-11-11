В Киеве мужчина поджег лифт в доме любимой - что решил суд

В Киеве мужчина, который поджег лифтовую кабину в многоэтажке в Дарницком районе приговорили к четырем годам лишения свободы.

Фото: Полиция Киева

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе Киева мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за поджог лифтовой кабины в многоэтажке его любимой.

Об этом сообщает полиция.

Отмечается, что из-за разрыва отношений с бывшей девушкой, мужчина решил ей отомстить и поджег лифтовую кабину в доме, где она проживает.

"Следователи доказали вину 38-летнего фигуранта, и он уже получил приговор суда. В феврале в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о поджоге лифта в многоэтажке на улице Бориспольской. Тогда, во время досудебного расследования полицейские установили, что к преступлению причастен 38-летний житель Запорожской области, которого правоохранители быстро задержали", - отмечено в сообщении.

Установлено, что из-за разрыва отношений с бывшей девушкой нарушитель, ранее привлекавшийся к ответственности за покушение на убийство, решил ей отомстить и поджег лифтовую кабину в доме, где она проживает. Для этого он приобрел бензин на заправке, облил лифт и поджег его. В результате поджога лифтовой кабины сумма ущерба составляет более 100 000 гривен.

"Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. После собрания необходимой доказательной базы полицейские направили обвинительный акт в суд. На днях Дарницкий суд назначил злоумышленнику наказание в виде четырех лет лишения свободы", – добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.