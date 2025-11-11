В Києві чоловік підпалив ліфт в будинку коханої — що вирішив суд

В Києві чоловіка, який підпалив ліфтову кабіну у багатоповерхівці в Дарницькому районі засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дарницькому районі Києва чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі за підпал ліфтової кабіни в багатоповерхівці його коханої.

Про це повідомляє поліція.

Зазначається, що через розрив стосунків з колишньою дівчиною, чоловік вирішив їй помститися та підпалив ліфтову кабіну в будинку де вона мешкає.

"Слідчі довели провину 38-річного фігуранта, та наразі він отримав вирок суду. У лютому до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про підпал ліфта у багатоповерхівці на вулиці Бориспільській. Тоді, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 38-річний мешканець Запорізької області, якого правоохоронці швидко затримали", - зазначено у повідомленні.

Встановлено, що через розрив стосунків із колишньою дівчиною, порушник, який раніше притягувався до відповідальності за замах на вбивство, вирішив їй помститися та підпалив ліфтову кабіну у будинку де вона мешкає. Для цього він придбав бензин на заправці, облив ним ліфт та підпалив його. Внаслідок підпалу ліфтової кабіни сума збитків сягає понад 100 000 гривень.

"Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу. Після зібрання необхідної доказової бази поліцейські направили обвинувальний акт до суду. Днями, Дарницький суд призначив зловмиснику покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі", - додали в поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.