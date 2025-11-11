Облагаются ли НДФЛ и военным сбором донаты, поступающие на счет ФЛП – плательщика ЕН: разъяснение

Доход в виде «донатов», который поступает на расчетный счет ФЛП, не связанный с производством или реализацией товаров, выполнением работ, предоставлением услуг таким предпринимателем в пользу плательщиков налогов, не включается в доход физического лица-предпринимателя – плательщика единого налога.

Главное управление ГНС в Запорожской области напомнило, облагаются ли НДФЛ и военным сбором благотворительные взносы, поступающие на счет ФЛП – плательщика единого налога.

Правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также взимания единого налога установлены главой 1 раздела XIV НКУ.

Согласно подпункту 1 пункта 292.1 статьи 292 раздела XIV НКУ доходом плательщика единого налога для физического лица-предпринимателя является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной пунктом 292.3 статьи 292 раздела XIV НКУ. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу и используемого в его хозяйственной деятельности.

Датой получения дохода плательщика единого налога является дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной или безналичной) форме, дата подписания плательщиком единого налога акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров (работ, услуг) (пункт 292.6 статьи 292 раздела XIV НКУ).

Согласно подпункту 14.1.36 пункта 14.1 статьи 14 раздела I НКУ хозяйственная деятельность – это деятельность лица, связанная с производством (изготовлением) и/или реализацией товаров, выполнением работ, предоставлением услуг, направленная на получение дохода и осуществляемая таким лицом самостоятельно и/или через свои обособленные подразделения, а также через любое другое лицо, действующее в интересах первого лица, в частности по договорам комиссии, поручения и агентским договорам.

В то же время, согласно информации из открытых источников, «донат» – это благотворительный взнос, дар, пожертвование лица на определенную нужду.

Таким образом, поскольку доход в виде «донатов», который будет поступать на расчетный счет физического лица-предпринимателя, не связан с производством (изготовлением) и/или реализацией товаров, выполнением работ, предоставлением услуг таким предпринимателем в пользу плательщиков налогов, то есть в понимании НКУ не может считаться хозяйственной деятельностью, такой доход не включается в доход физического лица-предпринимателя – плательщика единого налога, но облагается по общим правилам, установленным разделом IV НКУ для плательщиков налога – физических лиц.

Порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется разделом IV НКУ, согласно пункту 163.1 статьи 163 раздела IV НКУ, которым предусмотрено, что объектом налогообложения резидента является, в частности:

общий месячный (годовой) облагаемый доход (подпункт 163.1.1 пункта 163.1 статьи 163 раздела IV НКУ);

иностранные доходы – доходы (прибыль), полученные из источников за пределами Украины (подпункт 163.1.3 пункта 163.1 статьи 163 раздела IV НКУ).

Перечень доходов, которые не включаются в общий месячный (годовой) облагаемый доход плательщика налогов, определен статьей 165 раздела IV НКУ.

Кроме того, освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, которые согласно разделу IV НКУ и подразделу 1 раздела XX НКУ не включаются в общий облагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в подпункте 165.1.36 пункта 165.1 статьи 165, пунктах 3 и 4 пункта 170.13¹ статьи 170 раздела IV НКУ и пункте 14 подраздела 1 раздела XX НКУ.

В то же время в общий месячный (годовой) облагаемый доход плательщика налога включаются, в частности, другие доходы, кроме указанных в статье 165 раздела IV НКУ (подпункт 164.2.20 пункта 164.2 статьи 164 раздела IV НКУ).

Особенности налогообложения иностранных доходов определены пунктом 170.11 статьи 170 раздела IV НКУ.

Согласно пункту 167.1 статьи 167 раздела IV НКУ ставка налога составляет 18 процентов базы налогообложения в отношении доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) плательщику (кроме случаев, определенных в пунктах 167.2 – 167.5 статьи 167 раздела IV НКУ).

Также указанный доход является объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в подпункте 1 подпункта 1.1 пункта 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ (подпункт 1 подпункта 1.2 пункта 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ).

Ставка военного сбора для плательщиков, указанных в подпункте 1 подпункта 1.1 пункта 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ, составляет 5 процентов объекта налогообложения, определенного подпунктом 1 подпункта 1.2 пункта 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ (подпункт 1 подпункта 1.3 пункта 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ).

Порядок начисления, удержания и уплаты (перечисления) налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет определен статьей 168 раздела IV НКУ и подпунктом 1.4 пункта 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ.

