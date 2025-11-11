Чи оподатковуються ПДФО та військовим збором донати, які надходять на рахунок ФОП – платника ЄП: роз’яснення

Дохід у вигляді «донатів», який буде надходити на розрахунковий рахунок ФОП, не пов’язаний з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг таким підприємцем на користь платників податків, то він не включається до доходу фізичної особи-підприємця – платника єдиного податку.

Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадало, чи оподатковуються ПДФО та військовим збором благодійні внески, які надходять на рахунок ФОП – платника єдиного податку.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 розділу XIV ПКУ доходом платника єдиного податку для фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 розділу XIV ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акту приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (пункт 292.6 статті 292 розділу XIV ПКУ).

Відповідно до підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ господарська діяльність – це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Водночас відповідно до інформації з відкритих джерел «Донат» – це благодійний внесок, дар, пожертва особи на певну потребу.

Таким чином, оскільки дохід у вигляді «Донатів», який буде надходити на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця, не пов’язаний з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг таким підприємцем на користь платників податків, тобто у розумінні ПКУ не може вважатися господарською діяльністю, то такий дохід не включається до доходу фізичної особи-підприємця – платника єдиного податку, але оподатковується за загальними правилами, встановленими розділом IV ПКУ для платників податку – фізичних осіб.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV ПКУ, згідно з пунктом 163.1 статті 163 розділу ІV ПКУ якого передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (підпункт 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 розділу ІV ПКУ);

іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України (підпункт 163.1.3 пункту 163.1 статті 163 розділу ІV ПКУ).

Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, визначено статтею 165 розділу ІV ПКУ.

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV ПКУ та підрозділом 1 розділу XX ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпункті 165.1.36 пункту 165.1 статті 165, пунктах 3 і 4 пункту 170.13 прим. 1 статті 170 розділу ІV ПКУ та пункті 14 підрозділу 1 розділу XX ПКУ.

Разом з тим до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема інші доходи, крім зазначених у статті 165 розділу ІV ПКУ (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 розділу ІV ПКУ).

Особливості оподаткування іноземних доходів визначено пунктом 170.11 статті 170 розділу ІV ПКУ.

Згідно з пунктом 167.1 статті 167 розділу ІV ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.5 статті 167 розділу ІV ПКУ).

Також вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором для платників, зазначених у підпункті 1 підпункту 1.1 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (підпункт 1 підпункту 1.2 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Ставка військового збору для платників, зазначених у підпункті 1 підпункту 1.1 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, становить 5 відсотків об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1 підпункту 1.2 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (підпункт 1 підпункту 1.3 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету визначено статтею 168 розділу ІV ПКУ та підпунктом 1.4 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

