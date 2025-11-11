Обязательное субтитрование и жестовой язык — Кабмин предлагает сделать медиа доступными для людей с инвалидностью

Правительство предлагает изменения, направленные на обеспечение доступности украинских медиа для людей с инвалидностью.

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о доступности медиа для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство зарегистрировало в парламенте законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения доступности аудиовизуальных медиа-сервисов (кроме аудиальных медиа-сервисов) для лиц с инвалидностью» №14202.

Документ направлен на создание единой системы правовых норм для регулирования правоотношений в сфере медиадоступности. Его главная цель — обеспечить полное и равное осуществление лицами с инвалидностью своих прав и свобод, в частности права на доступ к информации и свободу выражения мнений.

Законопроектом предлагается:

установить обязанность субъектов в сфере аудиовизуальных медиа (кроме субъектов в сфере аудиальных медиа), независимо от формы собственности и подчинения, обеспечивать доступность программ для лиц с инвалидностью путем их субтитрования и/или перевода на жестовый язык и/или с помощью аудиодискрипции (тифлокомментирования). Другие способы адаптации программ, обеспечивающие доступность информации для лиц с инвалидностью, включая использование простого языка и формата легкого чтения, могут применяться субъектами в сфере аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных) добровольно;

обеспечить постепенную доступность программ субъектами в сфере аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных) с достижением установленных показателей в течение десяти лет после вступления закона в силу;

определить минимальные показатели обеспечения доступности программ — для субъектов в сфере линейного аудиовизуального медиа-сервиса; для субъектов местных публичных аудиовизуальных медиа-сервисов (телевещателей); для субъектов аудиовизуальных медиа-сервисов общин (телевещателей); для субъектов парламентского вещания или его правопреемника; для субъектов аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных), которые имеют исключительное право на трансляцию событий значительного общественного интереса;

определить, что другие программы, доступность которых должна быть обеспечена, будут определяться субъектами в сфере аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных) в планах действий по обеспечению доступности аудиовизуальных медиа-сервисов для лиц с инвалидностью, разработанных в соответствии с требованиями данного закона, других законов Украины и правил по обеспечению доступности аудиовизуальных медиа-сервисов для лиц с инвалидностью;

установить, что Национальный совет должен разработать и утвердить правила обеспечения доступности аудиовизуальных медиа-сервисов для лиц с инвалидностью, обязательные к исполнению субъектами в сфере аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных);

установить перечень критериев, которые учитываются при определении показателей доступности программ, при этом перечень не является исчерпывающим;

предусмотреть, что обязательным условием планов действий по обеспечению доступности аудиовизуальных медиа-сервисов для лиц с инвалидностью является постепенное увеличение уровня доступности программ с учетом императивных норм Закона Украины «О медиа»;

ввести обязанность для рекламодателей обеспечивать адаптацию социальной рекламы для лиц с инвалидностью, в частности, но не исключительно, путем субтитрования и/или перевода на жестовый язык и/или с помощью аудиодискрипции (тифлокомментирования) и других средств.

