  1. В Украине

Обязательное субтитрование и жестовой язык — Кабмин предлагает сделать медиа доступными для людей с инвалидностью

19:42, 11 ноября 2025
Правительство предлагает изменения, направленные на обеспечение доступности украинских медиа для людей с инвалидностью.
Обязательное субтитрование и жестовой язык — Кабмин предлагает сделать медиа доступными для людей с инвалидностью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о доступности медиа для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство зарегистрировало в парламенте законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения доступности аудиовизуальных медиа-сервисов (кроме аудиальных медиа-сервисов) для лиц с инвалидностью» №14202.

Документ направлен на создание единой системы правовых норм для регулирования правоотношений в сфере медиадоступности. Его главная цель — обеспечить полное и равное осуществление лицами с инвалидностью своих прав и свобод, в частности права на доступ к информации и свободу выражения мнений.

Законопроектом предлагается:

  • установить обязанность субъектов в сфере аудиовизуальных медиа (кроме субъектов в сфере аудиальных медиа), независимо от формы собственности и подчинения, обеспечивать доступность программ для лиц с инвалидностью путем их субтитрования и/или перевода на жестовый язык и/или с помощью аудиодискрипции (тифлокомментирования). Другие способы адаптации программ, обеспечивающие доступность информации для лиц с инвалидностью, включая использование простого языка и формата легкого чтения, могут применяться субъектами в сфере аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных) добровольно;
  • обеспечить постепенную доступность программ субъектами в сфере аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных) с достижением установленных показателей в течение десяти лет после вступления закона в силу;
  • определить минимальные показатели обеспечения доступности программ — для субъектов в сфере линейного аудиовизуального медиа-сервиса; для субъектов местных публичных аудиовизуальных медиа-сервисов (телевещателей); для субъектов аудиовизуальных медиа-сервисов общин (телевещателей); для субъектов парламентского вещания или его правопреемника; для субъектов аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных), которые имеют исключительное право на трансляцию событий значительного общественного интереса;
  • определить, что другие программы, доступность которых должна быть обеспечена, будут определяться субъектами в сфере аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных) в планах действий по обеспечению доступности аудиовизуальных медиа-сервисов для лиц с инвалидностью, разработанных в соответствии с требованиями данного закона, других законов Украины и правил по обеспечению доступности аудиовизуальных медиа-сервисов для лиц с инвалидностью;
  • установить, что Национальный совет должен разработать и утвердить правила обеспечения доступности аудиовизуальных медиа-сервисов для лиц с инвалидностью, обязательные к исполнению субъектами в сфере аудиовизуальных медиа (кроме аудиальных);
  • установить перечень критериев, которые учитываются при определении показателей доступности программ, при этом перечень не является исчерпывающим;
  • предусмотреть, что обязательным условием планов действий по обеспечению доступности аудиовизуальных медиа-сервисов для лиц с инвалидностью является постепенное увеличение уровня доступности программ с учетом императивных норм Закона Украины «О медиа»;
  • ввести обязанность для рекламодателей обеспечивать адаптацию социальной рекламы для лиц с инвалидностью, в частности, но не исключительно, путем субтитрования и/или перевода на жестовый язык и/или с помощью аудиодискрипции (тифлокомментирования) и других средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]