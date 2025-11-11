Обов’язкове субтитрування та жестова мова — Кабмін пропонує зробити медіа доступними для людей з інвалідністю

Уряд пропонує зміни, спрямовані на забезпечення доступності українських медіа для людей з інвалідністю.

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект про доступність медіа для осіб з інвалідністю, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд зареєстрував у парламенті законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення доступності аудіовізуальних медіа-сервісів (крім аудіальних медіа-сервісів) для осіб з інвалідністю» №14202.

Документ спрямований на створення єдиної системи правових норм для регулювання правовідносин у сфері медіадоступності. Його головна мета — забезпечити повне й рівне здійснення особами з інвалідністю своїх прав і свобод, зокрема права на доступ до інформації та свободу висловлення думок.

Законопроектом пропонується:

встановити обов’язок суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа (крім суб’єктів у сфері аудіальних медіа), незалежно від форми власності та підпорядкування, забезпечити доступність програм для осіб з інвалідністю шляхом забезпечення здійснення їх субтитрування та/або перекладу жестовою мовою та/або за допомогою аудіодискрипції (тифлокоментування). Інші способи адаптування програм, які забезпечують доступність інформації для осіб з інвалідністю, включаючи з використанням простої мови, формату легкого читання, можуть застосовуватись суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа (крім суб’єктів у сфері аудіальних медіа) добровільно;

забезпечити доступність програм суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа (крім суб’єктів у сфері аудіальних медіа) поступово, з досягненням показників доступності програм, протягом десяти років після набрання чинності цим Законом;

визначити мінімальні показники забезпечення доступності програм: для суб’єктів у сфері лінійного аудіовізуального медіа-сервісу; для суб’єктів у сфері місцевих публічних аудіовізуальних медіа-сервісів (телемовників): для субʼєктів ​​у​сфері​ аудіовізуальних медіа-сервісів громад

правонаступника; для суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа (крім суб’єктів у сфері аудіальних медіа), які мають виключне право на трансляцію події значного суспільного інтересу;

(телемовники); для ​суб’єктів у​сфері​ парламентського мовлення або його правонаступника; для суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа (крім суб’єктів у сфері аудіальних медіа), які мають виключне право на трансляцію події значного суспільного інтересу; визначити, що інші програми, доступність яких має бути забезпечена, визначатимуться суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа (крім суб’єктів у сфері аудіальних медіа) в планах дій щодо забезпечення доступності аудіовізуальних медіа-сервісів для осіб з інвалідністю, розроблених відповідно до вимог цього Закону, інших Законів України та правил щодо забезпечення доступності аудіовізуальних медіа-сервісів для осіб з інвалідністю;

встановити, що Національна рада має розробити та затвердити правила щодо забезпечення доступності аудіовізуальних медіа-сервісів для осіб з інвалідністю, які є обов’язковими для виконання суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа (крім суб’єктів у сфері аудіальних медіа);

встановити перелік критеріїв, що враховуються при визначенні показників доступності програм, який не є вичерпним;

передбачити, що обов’язковою умовою планів дій щодо забезпечення доступності аудіовізуальних медіа-сервісів для осіб з інвалідністю є забезпечення поступового збільшення доступності програм, з урахуванням імперативних норм Закону України «Про медіа»;

запровадити обов’язок забезпечення здійснення рекламодавцем адаптації соціальної реклами для осіб з інвалідністю шляхом, зокрема, але не виключно, забезпечення здійснення субтитрування та/або перекладу жестовою мовою та/або за допомогою аудіодискрипції (тифлокоментування) тощо.

